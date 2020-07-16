Проект постановления о назначении на должность председателя Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской зарегистрировали в Раде. Об этом 16 июля сообщается на сайте парламента

Инициатором постановления является депутат от «Слуги народа», председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

На Украине уволили главу Антимонопольного комитета © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дениса Шмыгаля о назначении Пищанской председателем Антимонопольного комитета Украины и принял решение рекомендовать Раде назначить ее на эту должность.

В настоящее время Пищанская исполняет обязанности главы АМКУ.

С января по апрель 2016 года Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов «Метинвест Холдинг» Ахметова-Новинского. Кроме того, она владеет ООО «Закупочные решения», имеет долю в ООО «СТЭМ Инжиниринг» (45%) и контрольный пакет акций «Промпроектсервис» (94%).