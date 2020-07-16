В январе-июне текущего года Украина импортировала товаров более, чем на $24,3 млрд, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На Китай пришлось 15% от общего импорта. В тройку лидеров по объемам поставок товаров на Украину также вошли Германия и Россия (по 9%).
Главными статьями украинского импорта были нефть, оборудование, механические устройства, транспортные средства, минеральные топлива и воски.
В первом полугодии 2020 года экспорт Украины составил $23 млрд, сократившись на 6% против января-июня 2019 года.
Основными рынками сбыта украинских товаров были Китай (13% от общего экспорта), Польша и Россия (по 6%).
Украина главным образом поставляла за рубеж зерновые культуры, черные металлы, жиры и масла животного и растительного происхождения.