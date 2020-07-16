В первом полугодии 2020 года Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины. Об этом сообщило 15 июля агентство Укринформ со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины

Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии © Андрей Лубенский

На Китай пришлось 15% от общего импорта. В тройку лидеров по объемам поставок товаров на Украину также вошли Германия и Россия (по 9%).

Главными статьями украинского импорта были нефть, оборудование, механические устройства, транспортные средства, минеральные топлива и воски.

В первом полугодии 2020 года экспорт Украины составил $23 млрд, сократившись на 6% против января-июня 2019 года.

Основными рынками сбыта украинских товаров были Китай (13% от общего экспорта), Польша и Россия (по 6%).

Украина главным образом поставляла за рубеж зерновые культуры, черные металлы, жиры и масла животного и растительного происхождения.