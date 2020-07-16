Болгария полностью открыла въезд в страну для граждан Украины. Об этом вечером среды, 15 июля, на странице в Facebook сообщило посольство Украины в Софии

«Решением Правительства Болгарии от 15.07.2020 в стране продлено действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31.07.2020. Вместе с тем, согласно решению Министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 № РД-01-405 начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус», — говорится в сообщении. В Болгарии, согласно последним данным, зафиксировано 7 645 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 283 человека, 3663 выздоровели.