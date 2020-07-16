В рамках расследования дела Белгазпромбанка якобы арестован счет жены замглавы Минфина России Андрея Круглова. Об этом заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев, передает 15 июля телеканал «Беларусь 1»

Белгазпромбанк вывел на счета латвийского банка более $430 млн — Комитет госбезопасности © РИА Новости,

«Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина России Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его женой на сумму три миллиона евро», — сказал представитель департамента.

В сюжете отмечается, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск, экс-глава Белгазпромбанка, который сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, якобы направлял в Москву подчиненных для этого.

«Заняв место замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника. <…> В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест.», — отмечается в сюжете.

В 2015-2019 годах Круглов являлся заместителем председателя правления ПАО «Газпром».

В сюжете также сказано, что «с российской стороны схемой руководил Агаджан Аванесов, бывший глава российского "Старбанка"» и что якобы легализовано $43 миллиона и два миллионов евро, впоследствии перечисленных в иностранные государства.

Руководивший около 20 лет Белгазпромбанком Виктор Бабарико решил баллотироваться в президенты Белоруссии на назначенных на 9 августа выборах. Во вторник ЦИК отказал в регистрации его кандидатом в президенты. Политик является фигурантом уголовного «дела Белгазпромбанка», по которому проходят более 20 человек.