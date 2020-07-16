Москва попросила Грузию отказаться от провокационных действий на границе. Об этом говорится 15 июля в комментарии на сайте министерства иностранных дел России

Грузия собирается построить новую скоростную дорогу к российской границе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк отмечается в заявлении.

По словам дипломатов, под этими форматами подразумеваются в том числе «региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал "Григорий Карасин — Зураб Абашидзе"».

В Москве также выразили надежду на «более энергичную разъяснительную работу грузинских властей с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы».

Комментарий появился после того, как российские пограничники в Абхазии задержали трех граждан Грузии, которые незаконно пересекли границу и углубились на территорию республики. Также 11 июля гражданин Грузии нарушил границу с Южной Осетией и углубился на территорию страны. При появлении южноосетинских пограничников он произвел по ним несколько выстрелов из ружья, ответным огнем он был ранен.