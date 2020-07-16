«В контексте внутриукраинского конфликта Лавров призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, а также недискриминационному обеспечению языковых и образовательных прав всех жителей Украины», — отмечается в сообщении МИД РФ по итогам встречи Лаврова с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России.
Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы развития отношений Россия-ЕС, в том числе взаимодействия в преодолении последствий пандемии коронавирусной инфекции.
«Лавров акцентировал контрпродуктивность одностороннего определения Евросоюзом повестки диалога с Россией, выстраивания политики в отношении нашей страны по принципу "наименьшего общего знаменателя". Было подчеркнуто, что в нынешнем многополярном мире интересам России и ЕС отвечала бы совместная выработка стратегии взаимодействия в условиях волатильности мировых процессов», — говорится в сообщении.