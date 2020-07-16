Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Евросоюз активно содействовать полному выполнению Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений. Об этом 15 июля сообщает РИА Новости

Не для того, чтоб выполнять. Ищенко сказал, зачем Украина подписала Минские соглашения © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк отмечается в сообщении МИД РФ по итогам встречи Лаврова с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России.

Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы развития отношений Россия-ЕС, в том числе взаимодействия в преодолении последствий пандемии коронавирусной инфекции.

«Лавров акцентировал контрпродуктивность одностороннего определения Евросоюзом повестки диалога с Россией, выстраивания политики в отношении нашей страны по принципу "наименьшего общего знаменателя". Было подчеркнуто, что в нынешнем многополярном мире интересам России и ЕС отвечала бы совместная выработка стратегии взаимодействия в условиях волатильности мировых процессов», — говорится в сообщении.