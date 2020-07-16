«Сегодня, буквально полчаса назад произошло нападение на сотрудника нашей партии. Я сейчас жду подробностей. Точнее жду видео. Выехали наши журналисты. Я уже с ним (пострадавшим — ред.) связалась. Как он сообщил, забрызгали газом, нападали, избивали по голове. В принципе все то же, что происходило раньше», — рассказала Шарий.
В июне возле офиса Зеленского состоялся митинг сторонников партии Шария. Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку. При этом ряд радикальных организаций провели акцию протеста против митинга сторонников Шария и забросали их яйцами. Позже Шарий сообщил, что неизвестные избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший попал в реанимацию.
Кроме того, в начале июля Шарий опубликовал видеоролик под названием «Офис президента заказал мою ликвидацию». В ролике он заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского якобы заказал его убийство, и назвал замглавы офиса Кирилла Тимошенко одним из заказчиков.