Для президента Украины Владимира Зеленского было бы лучше занять сторону Республиканской партии США, поскольку демократы даже в случае победы Джо Байдена на выборах не смогут нанести Киеву большой вред. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман об украденных миллиардах: Украина в таком аховом положении, что хуже уже не будет © РИА Новости, Александр Натрускин Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов.

«Скорее всего, он продолжит вот эту балансировку. Но лично я полагаю, что ему стоило бы высказаться в пользу республиканцев. Даже если случится чудо и выиграют демократы, они не смогут ему серьезно напакостить. Украина находится в таком аховом положении, что хуже уже не будет», — считает эксперт.

По его мнению, даже если американцы перекроют кредиты, Украина просто объявит дефолт, поскольку в ее ситуации это не худший выход из положения.

А если выиграют республиканцы, то они смогут сделать Украине в целом и Зеленскому в частности какие-то ценные подарки, подчеркнул Вассерман.