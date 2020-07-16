Ранее адвокат и советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов.
«Скорее всего, он продолжит вот эту балансировку. Но лично я полагаю, что ему стоило бы высказаться в пользу республиканцев. Даже если случится чудо и выиграют демократы, они не смогут ему серьезно напакостить. Украина находится в таком аховом положении, что хуже уже не будет», — считает эксперт.
По его мнению, даже если американцы перекроют кредиты, Украина просто объявит дефолт, поскольку в ее ситуации это не худший выход из положения.
А если выиграют республиканцы, то они смогут сделать Украине в целом и Зеленскому в частности какие-то ценные подарки, подчеркнул Вассерман.