Геннадию Кернесу, Геннадию Труханову и другим влиятельным мэрам Украины удается сохранить свое влияние в обществе и среди местных элит по принципу «хоть и мерзавец, но зато наш мерзавец». Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: После местных выборов Зеленский рискует стать елочной игрушкой © РИА Новости, Нина Зотина

«Потому что и в том, и в другом случае люди говорили: «Ну, вор/воровка, зато наш/наша». И здесь так же», — констатировал Ищенко.

Политолог добавил, что довольно высоко оценивает шансы многих влиятельных мэров сохранить свой пост на местных выборах, пояснив, что их влияние распространяется только на их каноническую территорию.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.