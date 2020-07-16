Эксперт отметил, что это происходит точно так же, как в свое время Виктор Янукович долго сохранял влияние и опору в электорате при оппонировавшей ему Юлии Тимошенко, и наоборот.
«Потому что и в том, и в другом случае люди говорили: «Ну, вор/воровка, зато наш/наша». И здесь так же», — констатировал Ищенко.
Политолог добавил, что довольно высоко оценивает шансы многих влиятельных мэров сохранить свой пост на местных выборах, пояснив, что их влияние распространяется только на их каноническую территорию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.