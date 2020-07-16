«Но по моей информации, с порошенковцами у них есть некая договоренность, и там не будет столь жесткой конкуренции. С «Оппозиционной платформой» нечто похожее тоже может возникнуть», — считает эксперт.
Журналист обратил внимание, что сейчас также широко обсуждается партия Шария. Одни говорят, что у нее нет шансов, потому что это якобы маргинальная политическая сила.
С другой стороны, рассуждает Ткачев, если посмотреть на активность властей по противостоянию этой политической силе и ее дискредитации, то этих усилий довольно много.
По его словам, странно думать, что власть стала бы тратить столько сил на незначительную оппозиционную партию. Поэтому есть основания полагать, что их рейтинги выше, чем нам пытаются показать, заключил собеседник издания.