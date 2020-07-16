Формально у правящей партии «Слуга народа» два главных конкурента на местных выборах: «Оппозиционная платформа — За жизнь» с одного фланга, и «Европейская солидарность» с другого фланга. Об этом рассказал главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Я не верю в досрочные парламентские выборы, но на Украине возможно всё © скриншот с видео "Dumskaya TV"

Журналист обратил внимание, что сейчас также широко обсуждается партия Шария. Одни говорят, что у нее нет шансов, потому что это якобы маргинальная политическая сила.

С другой стороны, рассуждает Ткачев, если посмотреть на активность властей по противостоянию этой политической силе и ее дискредитации, то этих усилий довольно много.

По его словам, странно думать, что власть стала бы тратить столько сил на незначительную оппозиционную партию. Поэтому есть основания полагать, что их рейтинги выше, чем нам пытаются показать, заключил собеседник издания.