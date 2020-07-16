Ранее ограничительные меры из-за коронавируса в Казахстане были продлены до 2 августа. Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 61,7 тысячи. Почти 400 человек умерли.
«Они могут возникнуть в нескольких регионах, например, в Алматы или другом крупном городе. И если власти их жестко подавят, то они покроют всю страну. Все зависит от того, как себя власть поведет», — отметил эксперт.
Мамырайымов подчеркнул, что если власть в период социально-экономического хаоса все-таки расчехлит свой Национальный фонд (где, как они уверяют, содержится около 90 млрд долларов, и который в период жёсткого кризиса перестали расходовать по указанию Назарбаева) и начнет тратить на социальные нужды, социальная напряжённость однозначно спадет.
Но пойдет ли на это власть, большой вопрос, поскольку период чрезвычайного положения показал, что вся помощь бизнесу властью была направлена на помощь близким ей монополиям, заключил собеседник издания.