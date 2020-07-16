Если в Казахстане из-за нового карантина возникнет социально-экономический хаос, когда людям не на что будет купить элементарные продукты питания, возможны массовые протестные выступления. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Новый карантин в Казахстане может привести к разрушению всей системы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

«Они могут возникнуть в нескольких регионах, например, в Алматы или другом крупном городе. И если власти их жестко подавят, то они покроют всю страну. Все зависит от того, как себя власть поведет», — отметил эксперт.

Мамырайымов подчеркнул, что если власть в период социально-экономического хаоса все-таки расчехлит свой Национальный фонд (где, как они уверяют, содержится около 90 млрд долларов, и который в период жёсткого кризиса перестали расходовать по указанию Назарбаева) и начнет тратить на социальные нужды, социальная напряжённость однозначно спадет.

Но пойдет ли на это власть, большой вопрос, поскольку период чрезвычайного положения показал, что вся помощь бизнесу властью была направлена на помощь близким ей монополиям, заключил собеседник издания.