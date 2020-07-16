Досрочные парламентские выборы на Украине по итогам местных выборов вряд ли возможны. Но если «Слуга народа» действительно провалится на этих выборах, легитимность президента Владимира Зеленского будет поставлена под сомнение. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Зеленский впал в состояние уставшего Ющенко, даже переехал в его резиденцию © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Так что в этом смысле да, Зеленскому действительно следовало бы обратить на них больше внимания, но он, похоже, сейчас пребывает в состоянии Ющенко после первого года своего президентства, когда он устал, удалился на пасеку свою, рисовать картины и чуть ли не полностью самоустранился до роспуска парламента в 2007 году», — указал Корнилов.

В этом смысле Зеленский сам подтвердил аналогию с третьим президентом Украины, перебравшись в резиденцию Ющенко, хотя еще совсем недавно божился, что ему эти резиденции совершенно не нужны, добавил политолог.