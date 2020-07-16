В этом случае, уточнил эксперт, будут возникать центробежные тенденции и в самой партии «Слуга народа», поскольку чем ближе будут парламентские выборы, тем больше они будут искать, к кому примкнуть — это традиционно для украинских выборов и происходит периодически под каждые местные выборы.
«Так что в этом смысле да, Зеленскому действительно следовало бы обратить на них больше внимания, но он, похоже, сейчас пребывает в состоянии Ющенко после первого года своего президентства, когда он устал, удалился на пасеку свою, рисовать картины и чуть ли не полностью самоустранился до роспуска парламента в 2007 году», — указал Корнилов.
В этом смысле Зеленский сам подтвердил аналогию с третьим президентом Украины, перебравшись в резиденцию Ющенко, хотя еще совсем недавно божился, что ему эти резиденции совершенно не нужны, добавил политолог.