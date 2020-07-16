Если Москва официально признает независимость народных республик Донбасса, для них не изменится ничего, поскольку это чисто символический шаг. Об этом рассказал политолог Денис Денисов в недавнем комментарии «Московскому комсомольцу»

Эксперт рассказал, каких именно шагов от России ждут в восставшем Донбассе © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк Олег Царев заявил, что в руководстве России никто всерьез не рассматривает вопрос о включении республик Донбасса в состав РФ. Он также призвал своих коллег не выступать с подобными заявлениями, чтобы не давать людям ложную надежду.

«В нынешней ситуации это вопрос символический. Ничего. Москва, как известно, и без официального признания оказывает огромную гуманитарную и экономическую поддержку этим регионам. А реакция «международного сообщества» на этот шаг будет вполне предсказуемой: вой на весь мир и новая волна санкций», — пояснил эксперт.

Денисов отметил, что сейчас вряд ли можно говорить о присоединении Донбасса к РФ, но если начнется его реальная экономическая интеграция с Россией с конкретными результатами, жителей ДНР/ЛНР это устроило бы.

Пока что, по его мнению, местные власти Донбасса пытаются доказать собственным гражданам, что сближение с Россией развивается по всем направлениям, но у простых людей жизнь уже шесть лет не меняется.