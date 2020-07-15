Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал розыгрыш российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус), позвонивших президенту Польши и представившихся генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, передает РИА Новости

Анджей Дуда остался президентом Польши, Ярослав Качиньский выиграл шестые выборы подряд © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Вован и Лексус позвонили ему от имени генсека ООН под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах. Запись разговора пранкеры выложили на своем YouTube-канале.

«Понятно, что это не был генеральный секретарь. Не нам это комментировать. Меня часто обвиняют в том, что я выдаю себя за генерального секретаря, когда говорю от его имени. Так что остановлюсь на этом», — сказал Дюжаррик.

В разговоре с Дудой пранкеры затронули вопрос Второй мировой войны. Дуда сказал, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. Тогда «генсек» напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. В ответ на это польский президент отметил, что это разные вещи, так как Львов был «дружеским подарком».

После этого «Гутерреш» предложил Дуде забрать назад Львов и другие города. Польский лидер несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем запротестовал и подчеркнул, что об этом никаких дискуссий в Польше быть не может.