Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в президиум Национальной академии наук из-за якобы незаконной передачи земли на более чем $11 миллионов (780 миллионов рублей). Об этом 15 июля сообщила пресс-служба ведомства

СБУ задержала автора «пленок Ермака» при получении $100 тыс. © Facebook, Гітлянська Олена сообщении.

Оперативники установили, что академики заключили с частными компаниями договоры на строительство комплекса жилых многоэтажек на землях учреждения, обойдя обязательное согласование с бюро президиума академии. Как отметили в СБУ, этими действиями сотрудники НАН нарушили требования Кабмина.

Участки, о которых идет речь, расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Феофания». Организаторы противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 гектара в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность.

В настоящий момент в президиуме НАН проводятся обыски. Решением суда на земельные участки наложен арест. Следствие продолжается.