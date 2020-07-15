«Служба безопасности Украины задокументировала чиновников Национальной академии наук на незаконной передаче под застройку участков столичной земли стоимостью более 300 миллионов гривен (780 миллионов рублей — ред.)», — говорится в сообщении.
Оперативники установили, что академики заключили с частными компаниями договоры на строительство комплекса жилых многоэтажек на землях учреждения, обойдя обязательное согласование с бюро президиума академии. Как отметили в СБУ, этими действиями сотрудники НАН нарушили требования Кабмина.
Участки, о которых идет речь, расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Феофания». Организаторы противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 гектара в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность.
В настоящий момент в президиуме НАН проводятся обыски. Решением суда на земельные участки наложен арест. Следствие продолжается.