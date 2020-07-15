В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировали иск, поданный Нидерландами против России в связи с крушением на востоке Украины пассажирского самолета MH17, передает «Интерфакс» 15 июля

Нидерланды подадут против России иск в ЕСПЧ по делу МН17 © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Иск, поданный одним государством против другого, зарегистрирован под номером 28525/20», — говорится в пресс-релизе суда.

В нем отмечается, что иск был направлен из Нидерландов в ЕСПЧ 10 июля. Суд напомнил, что ранее также поступили иски против России по MH17, но не от государства, а от частных лиц — родственников людей, погибших при крушении авиалайнера.

ЕСПЧ имеет право рассматривать как индивидуальные, так и межгосударственные жалобы. Задача суда — определить, было ли нарушено то или иное право истца, и если да, то присудить компенсацию.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

По словам замгенпрокурора РФ Николая Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.