Министерство иностранных дел Украины поприветствовало решение США о введении дополнительных санкций против проекта «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter 15 июля

Помпео выдвинул ультиматум компаниям, работающим с «Северным потоком - 2» и «Турецким потоком» © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк Майк Помпео сообщил, что Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток-2» и вторую нитку «Турецкого потока-2».

«Мы приветствуем дальнейшие меры США по прекращению управляемого Россией проекта "Северный поток-2", завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы. Украина, как надежный транзитный партнер, рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС в целях укрепления энергетической безопасности региона в наших общих интересах», — говорится в сообщении МИД Украины.

2/3 We welcome further US measures to halt Russia-driven Nord Stream 2 project whose completion would pose a major threat to Europe’s solidarity. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 15, 2020

В настоящее время строительство «Северного потока-2» приостановлено, поскольку иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы санкций со стороны США.