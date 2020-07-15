Помпео выдвинул ультиматум компаниям, работающим с «Северным потоком - 2» и «Турецким потоком»
Помпео выдвинул ультиматум компаниям, работающим с «Северным потоком - 2» и «Турецким потоком»
© РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк
Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток-2» и вторую нитку «Турецкого потока-2».

«Мы приветствуем дальнейшие меры США по прекращению управляемого Россией проекта "Северный поток-2", завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы. Украина, как надежный транзитный партнер, рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС в целях укрепления энергетической безопасности региона в наших общих интересах», — говорится в сообщении МИД Украины.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» приостановлено, поскольку иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы санкций со стороны США.