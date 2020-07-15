Ранее произошло военное столкновение в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана. Обстрелы продолжались и 13 июля, в том числе из минометов и танков. Стороны в развязывании противостояния обвинили друг друга.
«Если какой-то человек из истеблишмента Азербайджана или Армении попытается сделать все возможное для мира и пойти на какие-то уступки, он тут же будет объявлен врагом народа и расстрелян. Все это тоже прекрасно понимают. И для одних, и для других это уже вопрос принципа», — указал эксперт.
Журналист отметил, что ситуация с военным противостоянием между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха и других вопросов, которая длится уже 30 лет, чрезвычайно выгодна и Баку, и Еревану, потому что позволяет создавать образ врага и отвлекать народ от проблем.
Поэтому, прогнозирует Гаспарян, между странами не будет полноценной войны, но периодически будут вспыхивать подобные провокации, потому что такая ситуация устраивает даже мировое сообщество.