Если представитель армянской или азербайджанской элиты попытается сделать все возможное для мира и пойти на уступки, ему может грозить обвинение в предательстве и физическая угроза. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: Будет ли война между Арменией и Азербайджаном, кого поддержит РФ? - видео ©

«Если какой-то человек из истеблишмента Азербайджана или Армении попытается сделать все возможное для мира и пойти на какие-то уступки, он тут же будет объявлен врагом народа и расстрелян. Все это тоже прекрасно понимают. И для одних, и для других это уже вопрос принципа», — указал эксперт.

Журналист отметил, что ситуация с военным противостоянием между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха и других вопросов, которая длится уже 30 лет, чрезвычайно выгодна и Баку, и Еревану, потому что позволяет создавать образ врага и отвлекать народ от проблем.

Поэтому, прогнозирует Гаспарян, между странами не будет полноценной войны, но периодически будут вспыхивать подобные провокации, потому что такая ситуация устраивает даже мировое сообщество.