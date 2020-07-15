Всех вполне устроит, продолжил дипломат, что там свою службу будут добросовестно нести луганские и донецкие пограничники, только предпосылок для урегулирования пока не наблюдается.
По его мнению, исходя из враждебной риторики Киева, граница им нужна, чтобы взять республики в окружение и попросту задушить, то ли военными, то ли экономическими методами.
«Сейчас блокада проходит по линии соприкосновения, а так Киев очень бы хотел отрезать нас и от России. Но это лишь влажные мечты радикалов и функционеров, плавно перетекшие от порохоботов к зелеботам», — указал Мирошник.
Политик добавил, что Донбасс хочет прекращения кровопролития и мирного сосуществования, а Киев видит вариант прекращения войны в удушении республик, подавлении всякого инакомыслия и создании откровенно русофобского мононационального государства.