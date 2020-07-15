Компромиссом между Киевом и Донбассом может быть только полное политическое урегулирование, как того требует Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Тогда вопрос контроля над границей сам по себе может стать не настолько острым. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Родион Мирошник: Вместо «Минска-2» может быть только Югославия-2 © Facebook, Родион Мирошник

По его мнению, исходя из враждебной риторики Киева, граница им нужна, чтобы взять республики в окружение и попросту задушить, то ли военными, то ли экономическими методами.

«Сейчас блокада проходит по линии соприкосновения, а так Киев очень бы хотел отрезать нас и от России. Но это лишь влажные мечты радикалов и функционеров, плавно перетекшие от порохоботов к зелеботам», — указал Мирошник.

Политик добавил, что Донбасс хочет прекращения кровопролития и мирного сосуществования, а Киев видит вариант прекращения войны в удушении республик, подавлении всякого инакомыслия и создании откровенно русофобского мононационального государства.