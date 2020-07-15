Ранее произошло военное столкновение в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана. Обстрелы продолжались и 13 июля, в том числе из минометов и танков. Стороны в развязывании противостояния обвинили друг друга.
Эксперт подчеркнул, что она позволяет властям и Армении, и Азербайджана создавать образ врага и консолидировать общество перед лицом угрозы, отвлекая внимания от сложностей внутри страны.
«Более того, этот образ врага холят и лелеют. С двух сторон пропаганда тиражирует тотальную ненависть к противнику. То есть нельзя сказать, что одни хорошие, а другие — плохие. И те, и другие занимаются одним и тем же. Это просто данность», — указал Гаспарян.
Более того, отметил политолог, для поддержания этого образа врага требуется определенное число «сакральных жертв», и в этой сложной и циничной игре одна политическая жизнь никакой роли не играет.
Специалист добавил, что Россия и мировое сообщество в любом случае не допустят возникновения полноценной войны между государствами, но этот конфликт в любом случае решен не будет.