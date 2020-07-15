Ситуация с военным противостоянием между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха и других вопросов, которая длится уже 30 лет, чрезвычайно выгодна и Баку, и Еревану. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: Будет ли война между Арменией и Азербайджаном, кого поддержит РФ? - видео ©

Эксперт подчеркнул, что она позволяет властям и Армении, и Азербайджана создавать образ врага и консолидировать общество перед лицом угрозы, отвлекая внимания от сложностей внутри страны.

«Более того, этот образ врага холят и лелеют. С двух сторон пропаганда тиражирует тотальную ненависть к противнику. То есть нельзя сказать, что одни хорошие, а другие — плохие. И те, и другие занимаются одним и тем же. Это просто данность», — указал Гаспарян.

Более того, отметил политолог, для поддержания этого образа врага требуется определенное число «сакральных жертв», и в этой сложной и циничной игре одна политическая жизнь никакой роли не играет.

Специалист добавил, что Россия и мировое сообщество в любом случае не допустят возникновения полноценной войны между государствами, но этот конфликт в любом случае решен не будет.