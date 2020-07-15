Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян обсудили ситуацию в Ливии и отметили важность диалога и консолидации международных усилий по дипломатическому урегулированию, сообщает РИА Новости 15 июля со ссылкой на пресс-службу Кремля

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в Ливии после свержения Муаммара Каддафи страна остается расколотой.

Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, конфликтует с Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, пользующейся поддержкой на востоке страны.

Как известно, ЛНА поддерживает Египет, а ПНС — Турция.