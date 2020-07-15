Разговор иницировала эмиратская сторона, говорится в сообщении.
«При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — рассказали в ведомстве.
Напомним, в Ливии после свержения Муаммара Каддафи страна остается расколотой.
Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, конфликтует с Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, пользующейся поддержкой на востоке страны.
Как известно, ЛНА поддерживает Египет, а ПНС — Турция.