Отмечается, что 14 июля полиция получила сообщение о том, что на улице 6 августа мужчина тащит в многоквартирный дом женщину.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили ее в квартире окровавленной.
На первом этаже здания полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к инциденту.
Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии, но от полученных травм она вскоре скончалась.
В ее убийстве подозревают задержанного 45-летнего гражданина Молдавии.
Мотив преступления пока не известен. Мужчине грозит пожизненное заключение.