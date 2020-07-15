В Польше убили 26-летнюю гражданку Украины, которая некоторое время жила и работала в городе Пулавы. Об этом 15 июля сообщается на сайте полиции Люблинского воеводства

Отмечается, что 14 июля полиция получила сообщение о том, что на улице 6 августа мужчина тащит в многоквартирный дом женщину.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили ее в квартире окровавленной.

Польша выдала Украине убийцу 17-летней девушки © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии, но от полученных травм она вскоре скончалась.

В ее убийстве подозревают задержанного 45-летнего гражданина Молдавии.

Мотив преступления пока не известен. Мужчине грозит пожизненное заключение.