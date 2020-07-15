Отмечается, что 14 июля полиция получила сообщение о том, что на улице 6 августа мужчина тащит в многоквартирный дом женщину.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили ее в квартире окровавленной. 

Польша выдала Украине убийцу 17-летней девушки
Польша выдала Украине убийцу 17-летней девушки
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
На первом этаже здания полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к инциденту.

Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии, но от полученных травм она вскоре скончалась. 

В ее убийстве подозревают задержанного 45-летнего гражданина Молдавии.

Мотив преступления пока не известен. Мужчине грозит пожизненное заключение.    