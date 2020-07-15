В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации о доходах действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко нет никакого имущества, передает 15 июля Tut.by

Белорусский ресторатор вызвал Лукашенко на дуэль © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Из декларации следует, что Лукашенко по-прежнему женат. Его супруга Галина Лукашенко владеет жилым домом и земельным участком в Могилевской области. Ей также принадлежит половина доли в праве собственности на дом в деревне и 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.