Лукашенко указал доход за 2019 год в размере свыше 117 тысяч белорусских рублей (менее 3,5 млн рублей), которые он получил в качестве зарплаты. Согласно документу, у него нет в собственности земельных участков, жилья, гаражей или акций.
Из декларации следует, что Лукашенко по-прежнему женат. Его супруга Галина Лукашенко владеет жилым домом и земельным участком в Могилевской области. Ей также принадлежит половина доли в праве собственности на дом в деревне и 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.