Россия начинает открывать границы для иностранцев, в том числе и украинцев. Об этом 15 июля сообщает «Страна»

Отмечается, что въезд будет осуществляться по новым правилам, которые описываются в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

«Документ за подписью Поповой был подготовлен по той причине, что Москва с 15 июля планирует возобновлять международное авиасообщение. Что касается автомобильных, пеших и других пунктов пропуска, точных данных пока нет», — говорится в сообщении.

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Такая справка должна быть на английском или русском языке, сроком не больше трех суток. Если ее нет, анализы можно будет сдать по приезде в Россию.