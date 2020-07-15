Отмечается, что въезд будет осуществляться по новым правилам, которые описываются в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
«Документ за подписью Поповой был подготовлен по той причине, что Москва с 15 июля планирует возобновлять международное авиасообщение. Что касается автомобильных, пеших и других пунктов пропуска, точных данных пока нет», — говорится в сообщении.
В постановлении указывается, что иностранные граждане смогут въехать в Россию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Такая справка должна быть на английском или русском языке, сроком не больше трех суток. Если ее нет, анализы можно будет сдать по приезде в Россию.