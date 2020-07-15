По данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года рейтинг президента Зеленского упал до 35%.
Если бы в начале июля 2020 года проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Юрий Бойко получил бы 17% голосов избирателей, Петр Порошенко — 15%, Юлию Тимошенко — 8%.
За Игоря Смешко отдали бы голоса — 4,5%, за Анатолия Гриценко — 3%, за Олега Ляшко и Руслана Кошулинского по 2%, за Александра Вилкула 1%. Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то за первого проголосовали бы 71,5%, за второго — 28,5% избирателей.
Опросы совместно проводили Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 3 по 9 июля.
Всего было опрошено 2022 респондента во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.