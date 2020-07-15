«Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свои голоса 34% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать)», — говорится в пресс-релизе по результатам исследования.
За «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы отдать свои голоса 19% респондентов, за «Европейскую солидарность» — 15%, за ВО «Батькивщина» — 8% из тех, кто примет участие в выборах и определился, кого поддерживать. Остальные партии не преодолевают проходной барьер в 5%.
Опросы совместно проводили с 3 по 9 июля. Всего было опрошено 2022 респондента во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.