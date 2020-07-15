Четыре партии прошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время. Об этом 15 июля свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, сообщается на сайте службы

«Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свои голоса 34% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать)», — говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

Опасные выборы. Рада собралась на внеочередное заседание © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Опросы совместно проводили с 3 по 9 июля. Всего было опрошено 2022 респондента во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.