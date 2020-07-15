Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович считает, что украинцев заставляли воевать в составе дивизии СС «Галичина» силой или пропагандой. Видео заявления Вятровича опубликовано на Facebook-странице Pavlovsky News

«Я убежден, что те, кто воевал в дивизии ваффен-СС "Галичина" — воевал не за украинские интересы, а за немецкие», — сказал Вятрович.

Вятровича заслушают в суде из-за позиции по дивизии СС «Галичина» © Facebook, Vitaliy Selyk

Немцы же якобы использовали ее для того, чтобы обмануть украинцев и показать, что они воюют за национальные интересы.

Вятрович считает, что запрещать герб дивизии СС «Галичина», на котором изображен галицкий лев, бессмысленно.