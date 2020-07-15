«Я убежден, что те, кто воевал в дивизии ваффен-СС "Галичина" — воевал не за украинские интересы, а за немецкие», — сказал Вятрович.

Вятровича заслушают в суде из-за позиции по дивизии СС «Галичина»
Вятровича заслушают в суде из-за позиции по дивизии СС «Галичина»
© Facebook, Vitaliy Selyk
Он также утверждает, что символика, которую немцы использовали для обозначения дивизии СС «Галичина», была создана намного раньше — в 14-м веке.

Немцы же якобы использовали ее для того, чтобы обмануть украинцев и показать, что они воюют за национальные интересы.

Вятрович считает, что запрещать герб дивизии СС «Галичина», на котором изображен галицкий лев, бессмысленно.    