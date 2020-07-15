Депутаты Рады поддержали проект постановления о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года. Трансляцию голосования на внеочередном заседании вел 15 июля телеканал «Рада». Проект постановления поддержали 326 депутатов

«Назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов (кроме определенных пунктами 2 и 3 этого Постановления) и Киевского городского головы на воскресенье 25 октября 2020 года», — говорится в постановлении.

Верховная Рада запретила депутатам нанимать необразованных помощников, но это может измениться © rada.gov.u

В зал вышло уточненное постановление, в которое добавили выборы в районные советы.

В проекте постановления также говорится о том, что выборы в Крыму и ЛНР с ДНР не назначаются и не проводятся, но проведение местных выборов в ЛНР и ДНР будет установлено отдельным законом при определенных условиях, которые Украина ранее уже озвучивала.