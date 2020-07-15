«Назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов (кроме определенных пунктами 2 и 3 этого Постановления) и Киевского городского головы на воскресенье 25 октября 2020 года», — говорится в постановлении.
Перед голосованием Комитет Рады экстренно внес изменения в постановление о местных выборах.
В зал вышло уточненное постановление, в которое добавили выборы в районные советы.
В проекте постановления также говорится о том, что выборы в Крыму и ЛНР с ДНР не назначаются и не проводятся, но проведение местных выборов в ЛНР и ДНР будет установлено отдельным законом при определенных условиях, которые Украина ранее уже озвучивала.