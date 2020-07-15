Стороны обсудили «деятельность во временно оккупированном Россией Крыма дилерских центров «Kia» и «Hyundai», несмотря на призывы украинской стороны прекратить их незаконную экономическую деятельность».
«В фокусе разговора было манипулятивное использование Россией случаев участия корейских частных лиц из числа музыкантов или научных кругов в мероприятиях на территории Крыма», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили возможности углубления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и взаимодействие в рамках международных организаций.
Посол отметил, что Корея неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.