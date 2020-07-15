годарна за гуманитарную помощь, которую Южная Корея предоставила стране для преодоления COVID-19. Об этом 15 июля заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила во время встречи с послом Республики Корея на Украине Квон Ки-Чанг, передает МИД Украины в Facebook

Стороны обсудили «деятельность во временно оккупированном Россией Крыма дилерских центров «Kia» и «Hyundai», несмотря на призывы украинской стороны прекратить их незаконную экономическую деятельность».

«В фокусе разговора было манипулятивное использование Россией случаев участия корейских частных лиц из числа музыкантов или научных кругов в мероприятиях на территории Крыма», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили возможности углубления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и взаимодействие в рамках международных организаций.

Посол отметил, что Корея неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.