«Представители местного самоуправления по всей Украине, мэры разных городов и городков и депутаты местных советов сегодня собрались на мирную акцию под Верховной Радой. Чтобы совместными усилиями не допустить внесения антидемократических изменений в избирательное законодательство относительно местных выборов. Я тоже сегодня у парламента», — заявил Кличко.
Напомним, во время внеочередного заседания 15 июля Верховная Рада должна рассмотреть проект постановления о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года.