Мэр Киева Виталий Кличко протестует вместе со всеми, кто собрался под зданием парламента, и выступает против изменений в избирательное законодательство относительно местных выборов. Об этом 15 июля он сообщил в Facebook

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