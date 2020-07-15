Министерство внутренних дел Белоруссии возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков после протестных акций в столице. Об этом 15 июля сообщает belta.by

В Белоруссии прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов конкурентов Лукашенко © REUTERS, Vasily Fedosenko Андрей Мотолько назвал действия протестующих грубо нарушающими общественный порядок.

Круг фигурантов дела еще не обозначен.

Все размещенные в интернете видеоматериалы приобщили к уголовному делу. В разных местах города сейчас работают следственно-оперативные группы.

Митинги из-за отказа допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. Акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. По последним данным правозащитников, было задержано 280 человек.