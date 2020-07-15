Заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько назвал действия протестующих грубо нарушающими общественный порядок.
Круг фигурантов дела еще не обозначен.
Все размещенные в интернете видеоматериалы приобщили к уголовному делу. В разных местах города сейчас работают следственно-оперативные группы.
Митинги из-за отказа допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. Акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. По последним данным правозащитников, было задержано 280 человек.