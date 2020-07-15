Движение транспорта на автодороге «Киев-Чоп» в Житомирской области затруднено из-за акции протеста. Об этом 15 июля сообщает полиция области

Отмечается, что утром на 128-м километре автодороги Киев — Чоп, вблизи села Гадзинка Житомирского района, участники акции частично ограничили движение транспорта. Люди двигаются по пешеходному переходу, пропуская автомобили экстренных служб.

«Сейчас полицейские организовали объезд указанного участка автодороги и призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении транспорта», — говорится в сообщении.

На перекрытом протестующими мосту в Киеве произошли стычки с полицией © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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