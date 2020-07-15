Отмечается, что утром на 128-м километре автодороги Киев — Чоп, вблизи села Гадзинка Житомирского района, участники акции частично ограничили движение транспорта. Люди двигаются по пешеходному переходу, пропуская автомобили экстренных служб.
«Сейчас полицейские организовали объезд указанного участка автодороги и призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении транспорта», — говорится в сообщении.
Издание «Житомир-онлайн» пишет, что люди выступают против блокировки оформления земли.
Карты Госгеокадастра по всей Украине закрыты уже целый месяц — ни участники АТО/ООС, ни обычные украинцы оформить земельный участок не могут.