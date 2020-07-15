Белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вызвал главу государства Александра Лукашенко на дуэль. Соответствующее видеообращение он опубликовал 14 июля на своем YouTube-канале

В Белоруссии прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов конкурентов Лукашенко © REUTERS, Vasily Fedosenko

Прокопьев потребовал от Лукашенко публичных извинений или дуэли — три раунда на боксерском ринге.

В качестве секундантов ресторатор предлагает пригласить главу МВД Юрия Караева и бывшего командира ОМОНа Юрия Подобеда.

Бизнесмен дал главе государства 24 часа на ответ, заявив, что направил свое обращение в его пресс-службу.