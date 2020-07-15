По словам автора ролика, ему стало известно о том, что белорусский лидер нецензурно обозвал его, отреагировав на попытку бизнесмена создать в Белоруссии ассоциацию рестораторов для решения проблем с властью и лоббирования собственных интересов.
Прокопьев потребовал от Лукашенко публичных извинений или дуэли — три раунда на боксерском ринге.
В качестве секундантов ресторатор предлагает пригласить главу МВД Юрия Караева и бывшего командира ОМОНа Юрия Подобеда.
Бизнесмен дал главе государства 24 часа на ответ, заявив, что направил свое обращение в его пресс-службу.