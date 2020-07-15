Украина остается одной из лидеров среди европейских стран, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусом. Об этом 15 июля свидетельствуют статистические данные на сайте Worldometers

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