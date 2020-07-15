Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 14 июля
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 14 июля
Украина с суточным приростом инфицированных 836 человек заняла второе место после России, где за сутки зафиксировали 6 422 новых случая.

За Украиной следуют Словакия (+19 за сутки), Венгрия (+5 за сутки) и Латвия (+4 за сутки).    