Украина с суточным приростом инфицированных 836 человек заняла второе место после России, где за сутки зафиксировали 6 422 новых случая.
За Украиной следуют Словакия (+19 за сутки), Венгрия (+5 за сутки) и Латвия (+4 за сутки).
Украина с суточным приростом инфицированных 836 человек заняла второе место после России, где за сутки зафиксировали 6 422 новых случая.
За Украиной следуют Словакия (+19 за сутки), Венгрия (+5 за сутки) и Латвия (+4 за сутки).
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