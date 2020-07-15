Сто лет назад, 15 июля 1920 года, на Украине была создана Галицкая Социалистическая Советская Республика. А за неделю до этого, 8 июля 1920 года, в Киеве был сформирован Галицкий революционный комитет (Галревком)

Толчком к созданию Галревкома (а так же и Галицкой ССР) стал приказ командующего Западным фронтом РККА Тухачевского о наступлении на Польшу («Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару!»).

Во главе Галицкого ревкома стал видный украинский большевик Владимир Затонский, в прошлом выпускник Киевского университета и преподаватель Киевского политехнического института. Правда, галичане в составе Галревкома всё же были — к примеру, заместителем Затонского был бывший сотник Украинских Сечевых Стрельцов, а позже один из первых командиров легендарного Таращанского полка Михаил Баран, в комитет также входил один из командиров Красной Украинской Галицкой Армии Фёдор Палащук.

Как только советские войска в ходе наступления по всему фронту заняли первые населённые пункты Галичины, 15 июля Галревком издал декларацию №1 «К трудящимся всего мира, к правительствам социалистических советских республик и капиталистических держав», в которой провозгласил создание Галицкой Социалистической Советской Республики. К 100-летию польского парада победы 9 мая. Как «европеизированные кузены» Киев брали © Public domain

26 июля 1920 года войска 14-й армии прорвали оборону поляков на реке Збруч и заняли первый крупный город Галичины — Тернополь. Уже 1 августа туда переехал Галревком, который в тот же день издал декрет «Об установлении социалистической советской власти в Галичине».

Тернополь на несколько месяцев становится столицей Галицкой ССР. В состав этой советской республики вошли Бережанский, Борщёвский, Бродовский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Золочевский, Подгаецкий, Рогатинский, Скальский, Теребовлянский, Сокальский, Тарнопольский, Чортковский и, частично, Бобрский, Каменко-Струмиловский, Перемышлянский и Радеховский уезды Галичины (примерно треть региона, территория современной Тернопольской и частично Львовской областей Украины).

Своеобразной была языковая политика в ГалССР. Галревком принял декрет № 4 «О ликвидации государственного языка», которым все языки «трудящегося населения республики» объявлялись равноправными: каждый гражданин имел право обращаться во все советские учреждения по всем вопросам, устно или письменно, на своем родном языке. При этом официальными языками ГалССР были признаны польский, украинский и идиш.

Галицкая Социалистическая Советская Республика просуществовала недолго.

Уже 19 сентября 1920 г. польские войска и части армии УНР вошли в Тернополь, столицу ГалССР, которая фактически прекратила своё существование. Формально ликвидация этой советской республики произошла 23 сентября, когда большевики окончательно отступили с территории Галичины.

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