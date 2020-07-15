Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает девять кандидатур на должность главы Национального банка. Об этом 15 июля пишет Liga.net

«По словам собеседника издания, существует две группы кандидатов: те, кто, вероятно, продолжит прежнюю политику НБУ, и те, кто удовлетворит запрос Банковой на смену этой политики. В первой группе находится пятеро кандидатов», — говорится в сообщении.

В МВФ напомнили Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Юрий Городниченко, экс-глава "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук, топ-менеджер Нацбанка Дмитрий Сологуб, профессор финансов Кембриджского университета Андрей Кириленко и экс-главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.

Ко второй группе кандидатов, готовых «сузить» независимость НБУ и смягчить монетарную политику, относят четверых претендентов — это глава Укргазбанка Кирилл Шевченко, экс-руководитель международного департамента в НБУ времен Сергея Арбузова Сергей Круглик, действующий глава Совета НБУ Богдан Данилишин и кандидат из Совета НБУ Елена Щербакова.