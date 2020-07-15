«Могут (продлевать — ред.), и это не только в Киеве, а во всем мире. Эпидемически подтвержденные данные, что каждый возбудитель, который сформировался в мире, циркулирует до своего нивелирования, то есть до уничтожения — 1,5 года. Ограничительные меры и меры защиты могут продолжать весь этот период», — заявил он.
По словам Рубана, с эпидемической точки зрения данное заболевание будет продолжаться еще три сезона, как и пандемический грипп — фактически до формирования коллективного иммунитета на уровне 50-70%.
Три сезона, по его словам, это полтора года. Кроме того, глава киевской Госпродпотребслужбы отметил, что через полтора года коронавирус также будет циркулировать на Украине, но население будет переносить его как обычную простуду.