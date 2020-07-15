Адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года, однако о внедрении жесткого карантина на данный момент не сообщается. Об этом 14 июля «РБК-Украина» сообщил глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан

«Могут (продлевать — ред.), и это не только в Киеве, а во всем мире. Эпидемически подтвержденные данные, что каждый возбудитель, который сформировался в мире, циркулирует до своего нивелирования, то есть до уничтожения — 1,5 года. Ограничительные меры и меры защиты могут продолжать весь этот период», — заявил он.

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Три сезона, по его словам, это полтора года. Кроме того, глава киевской Госпродпотребслужбы отметил, что через полтора года коронавирус также будет циркулировать на Украине, но население будет переносить его как обычную простуду.