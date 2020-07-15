В Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Об этом 15 июля сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«Тело мужчины обнаружили в столице по улице Иорданской около 2 часов ночи. Полиция прибыла на вызов и обнаружила мужской труп с признаками насильственной смерти. Предварительным осмотром обнаружены следы крови у правого уха. У мужчины были вывернуты карманы брюк, снята обувь», — говорится в сообщении.

Спасти рядового Байдена. Зачем на Украине хотят криминализировать публикацию прослушек © CC0, Pixabay Роман Закладный.

По имеющейся у агентства информации, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями в Донбассе.