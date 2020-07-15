«На Украине десантников, как, впрочем, и всех остальных, старательно переделывают, перекрашивают, переодевают. Задача простая — не важно как, лишь бы, не как в России. Когда украинских десантников лишили голубых беретов, общественность напряглась, неужели проглотят? Проглотили. Но не все. И это радует, голубой десантный берет — это ведь не просто форма одежды, а символ мужества и героизма», — говорится в посте.
Там напомнили, что после случившегося «Союз десантников Украины» обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Хотят вернуть обратно голубые тельник и береты, ведь в этому году ВДВ празднует свое 90-летие.
«В пропитанной нацистской идеологией Украине обозначить свое прямое родство с Советской Армией, тем более, потребовать вернуть традиционную атрибутику — серьезный поступок. Травля инициаторов этой акции уже началась, а ко 2 августа она будет только нарастать», — добавили в материале.