На Украине в преддверии Дня ВДВ (2 августа) затравили инициаторов возвращения традиционной атрибутики одежды десантников. Об этом 15 июля сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Страсти вокруг дня ВДВ. В Днепре десантника ударили ножом в горло © Павел Нырков говорится в посте.

Там напомнили, что после случившегося «Союз десантников Украины» обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Хотят вернуть обратно голубые тельник и береты, ведь в этому году ВДВ празднует свое 90-летие.

«В пропитанной нацистской идеологией Украине обозначить свое прямое родство с Советской Армией, тем более, потребовать вернуть традиционную атрибутику — серьезный поступок. Травля инициаторов этой акции уже началась, а ко 2 августа она будет только нарастать», — добавили в материале.