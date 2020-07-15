«На этапе согласования по какому принципу будут открываться границы, в том числе в ЕС, обсуждался уровень активных больных на 100 тыс. населения. В конце июня мы внедрили критерий 40 активных больных на 100 тыс. После этого страны ЕС поменяли этот показатель на инцидентность. Мы также следим за этим и не исключаем, что пересмотрим критерии в сторону инцидентности, чтобы взять такой показатель, как в Европе», — сказал он.
Степанов добавил, что министерство инициировало увеличение показателя активных больных до 55 на 100 тыс. населения.
В настоящее время количество активных больных на Украине — больше 62 на 100 тыс. человек.
По его словам, страны с количеством активных больных более 55 на 100 тыс. населения будут попадать в «красную» зону, менее 55 — в «зеленую».
Министр подчеркнул, что прибывшие из стран «красной» зоны могут досрочно выйти из самоизоляции, пройдя ПЦР-тест на COVID-19.