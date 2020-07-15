Министерство здравоохранения допускает возможность пересмотреть критерий для разделения стран на «красную» и «зеленую» зоны и использовать количество новых случаев заболевания за последние 14 дней вместо количества активных больных на 100 тыс. населения, сообщил глава Минздрава Максим Степанов 15 июля на брифинге, который транслировался в Facebook

«На этапе согласования по какому принципу будут открываться границы, в том числе в ЕС, обсуждался уровень активных больных на 100 тыс. населения. В конце июня мы внедрили критерий 40 активных больных на 100 тыс. После этого страны ЕС поменяли этот показатель на инцидентность. Мы также следим за этим и не исключаем, что пересмотрим критерии в сторону инцидентности, чтобы взять такой показатель, как в Европе», — сказал он.

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В настоящее время количество активных больных на Украине — больше 62 на 100 тыс. человек.

По его словам, страны с количеством активных больных более 55 на 100 тыс. населения будут попадать в «красную» зону, менее 55 — в «зеленую».

Министр подчеркнул, что прибывшие из стран «красной» зоны могут досрочно выйти из самоизоляции, пройдя ПЦР-тест на COVID-19.