Общественная палата Абхазии официально поприветствовала снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа. Об этом 15 июля сообщает lenta.ru

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«Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией. Установка подобных памятников не способствует обоюдному уважению и способности преодолевать трагическое прошлое во имя стабильного настоящего», — говорится в заявлении.

Памятник покорителям Кавказа был установлен 30 июня в месте впадения реки Мзымта в Черное море — там, где в 1837 году русские войска заложили форт Святого Духа. Спустя несколько дней он был демонтирован по инициативе черкесских общественников. В заявлении они осудили установку памятников «военным преступникам, развязавшим беспрецедентно жестокую войну, поставившую древние народы Кавказа на грань уничтожения», назвали памятник фальсификацией истории и глумлением над исторической памятью коренных народов Кавказа.