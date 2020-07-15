Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении еще одного военного объекта Вооруженных сил Армении, передает 15 июля глава пресс-службы, полковник Вагиф Даргяхлы

Армению и Азербайджан призвали к немедленному прекращению огня © Минобороны Азербайджана

Накануне замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что в ходе боев с вооруженными силами Армении было уничтожено до ста армянских военных. Также он сообщил, что армянская сторона понесла потери в военной технике, уничтожен опорный пункт ВС Армении.

Бои на армяно-азербайджанской границе начались в прошлое воскресенье. Страны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах населенных пунктов. Боестолкновение продолжается в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха.