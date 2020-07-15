Администрация президента США Дональда Трампа отменила свое решение об аннулировании виз тех иностранных студентов, чье обучение из-за коронавируса было переведено в режим онлайн. Об этом 14 июля сообщает The Hill

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