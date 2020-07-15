Администрация пошла на такой шаг после волны судебных исков, вызванных отменой виз на прошлой неделе.
В частности, иски были поданы Гарвардским университетом, Массачусетским технологическим институтом, государственными колледжами Калифорнии и вузами еще 17 штатов.
В иске Гарварда утверждалось, что отмена виз, по-видимому, направлена на то, чтобы вынудить университеты возобновить индивидуальные занятия, тем самым увеличив риск заражения коронавирусом.
Решение администрации отменить аннуляцию объявила судья федерального округа в Бостоне Эллисон Берроуз.