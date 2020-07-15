Не зарегистрированный Центризбиркомом Белоруссии претендент на пост президента страны Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН из-за заключения его под стражу. Об этом 14 июля сообщает TUT.by

Стало известно, в чем обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико © t.me/viktarbabarykaofficial

Кроме того, Бабарико призвал комитет обратиться к белорусским властям и принять срочные меры, в том числе выразить «просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах».

Бабарико находится в СИЗО КГБ с 19 июня, его подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.