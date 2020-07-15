Как пояснили адвокаты Бабарико, в поданном заявлении говорится о нарушении девятой статьи Международного пакта о гражданских и политических правах в результате необоснованного задержания и заключения под стражу.
Кроме того, Бабарико призвал комитет обратиться к белорусским властям и принять срочные меры, в том числе выразить «просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах».
Бабарико находится в СИЗО КГБ с 19 июня, его подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.