В Баку проходят демонстрации на фоне обострения отношений Азербайджана и Армении. По данным СМИ, 14 июля части протестующих удалось прорваться в здание местного парламента

Армению и Азербайджан призвали к немедленному прекращению огня © Минобороны Азербайджана Oxu.Az, вышедшие на несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии жители города скандировали: «Шехиды бессмертны, Родина неделима», «Карабах» и «Свободу Карабаху».

Тысячи молодых людей с флагами страны прошлись в сторону «Аллеи шехидов». Аналогичные митинги также прошли в других городах Азербайджана.

По информации корреспондента РИА Новости, демонстранты попытались ворваться в здание парламента в Баку и полиция применила водометы для их разгона.

В Telegram-канале информационного портала «Инфотека-24» написали, что попытка прорыва была удачной и протестующие вошли в здание парламента. Канал опубликовал видео, на котором видны протестующие внутри здания, а также сотрудники правоохранительных органов, входящие внутрь.

На другом видео канала видно, как полиция применила водометы во время протестов.

Боевые столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 12 июля, обе страны понесли потери.

В Кремле выразили глубокую обеспокоенность из-за текущего конфликта и призвали стороны к сдержанности.