Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что независимость Национального банка Украины является условием кредитов фонда. Об этом 14 июля говорится в её письменном заявлении

Нацбанк Украины заявил о политическом давлении со стороны депутатов © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк Она назвала успешными реформы последних лет и политику НБУ. В начале месяца Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту. Верховная Рада Украины по предложению Зеленского уволила Смолия с должности главы регулятора.