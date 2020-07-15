«Сохранение независимости НБУ — в интересах Украины, но это также и требование в соответствии с нынешней программой поддержки МВФ. Я призвала президента Зеленского сохранять курс рациональной монетарной и финансовой политики», — отметила Георгиева.
Она назвала успешными реформы последних лет и политику НБУ.
В начале месяца Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту. Верховная Рада Украины по предложению Зеленского уволила Смолия с должности главы регулятора.