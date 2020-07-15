План олигархических структур Украины состоит в том, чтобы подконтрольные им партии по итогам региональных выборов набрали большинство в местных советах и на основании этого потребовали бы от президента Владимира Зеленского распустить парламент. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: После местных выборов Зеленский рискует стать елочной игрушкой © РИА Новости, Нина Зотина

«Казалось бы, если этот переворот так важен, зачем ждать осени? Потому что как раз в октябре должны быть местные выборы, и на этих местных выборах они должны определиться, кто матери-истории более ценен, кого сейчас поддерживает народ. Поэтому идет активная борьба за голоса», — уточнил Ищенко.

А после местных выборов уже можно говорить о том, что нынешняя политическая конфигурация уже не отражает волю народа, и поэтому необходимо провести досрочные парламентские выборы, указал политолог.

Если Зеленский не будет сопротивляться, то, по его мнению, в ближайшее время будут проведены досрочные парламентские выборы, он потеряет большинство в парламенте, потеряет, по сути, контроль над правительством.

Если же Зеленский будет сопротивляться, то возможно даже проведение досрочных президентских выборов, добавил специалист.

Поэтому цена этих региональных выборов достаточно велика для различных украинских политических группировок. Но это не означает, что каким-то образом поменяется внутренняя политика, заключил собеседник издания.