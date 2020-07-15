Украина давно сформировала позицию, согласно которой Минские соглашения были подписаны, чтобы спасти Киев от военного поражения, а не для того, чтобы их выполняли. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в недавнем комментарии RT

Ищенко о главном: когда Донбасс войдет в состав России? Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет закреплять особый статус Донбасса через поправки к Конституции. Он добавил, что упоминание в главном документе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» неприемлемо, и Киев откровенно говорит об этом со своими партнёрами.

Эксперт подчеркнул, что сейчас украинская сторона пошла немного дальше, и пытается дезавуировать Минские соглашения таким образом, чтобы после всего этого Россия заявила, что поскольку Украина не выполняет Минские соглашения, то их больше нет.

«Это надо, чтобы Украина могла бы сказать, что Россия вышла из Минских соглашений и навязала войну. На самом деле Украина давно их дезавуировала и выполнять соглашения не будет», — пояснил Ищенко.

Политолог добавил, что это позиция не Владимира Зеленского или Петра Порошенко, а позиция украинского государства в целом, которая не поменяется от смены главы государства.