Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что в руководстве России никто всерьез не рассматривает вопрос о включении республик Донбасса в состав РФ. Он также призвал своих коллег не выступать с подобными заявлениями, чтобы не давать людям ложную надежду.
«Пускай в ближайшее время не будет присоединения к России или референдума. Но если между республиками и Россией начнется настоящая экономическая интеграция, станут видны ее результаты, на сегодняшний день это было бы большой победой, просто прорывом. Мне кажется, люди на Донбассе ждут именно таких шагов», — сказал эксперт.
При этом Денисов отметил, что согласен с мнением Царева, поскольку он был одним из основателей этого движения и хорошо знает ситуацию.
Политолог добавил, что официальное признание республик со стороны России не будет иметь большого значения, так как Москва и без этого оказывает огромную гуманитарную и экономическую поддержку этим регионам.
При этом реакция «международного сообщества» на этот шаг будет вполне предсказуемой, и обернется антироссийской истерией и новым пакетом санкций, резюмировал специалист.