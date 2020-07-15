Сейчас вряд ли можно говорить о присоединении Донбасса к России. Но если начнется его реальная экономическая интеграция с Россией с конкретными результатами, жителей ДНР/ЛНР это устроило бы. Об этом рассказал политолог Денис Денисов в недавнем интервью «Московскому комсомольцу»

Корнилов объяснил, почему ДНР/ЛНР не надо расстраиваться, что их пока не берут в Россию © Владимир Трефилов Олег Царев заявил, что в руководстве России никто всерьез не рассматривает вопрос о включении республик Донбасса в состав РФ. Он также призвал своих коллег не выступать с подобными заявлениями, чтобы не давать людям ложную надежду.

«Пускай в ближайшее время не будет присоединения к России или референдума. Но если между республиками и Россией начнется настоящая экономическая интеграция, станут видны ее результаты, на сегодняшний день это было бы большой победой, просто прорывом. Мне кажется, люди на Донбассе ждут именно таких шагов», — сказал эксперт.

При этом Денисов отметил, что согласен с мнением Царева, поскольку он был одним из основателей этого движения и хорошо знает ситуацию.

Политолог добавил, что официальное признание республик со стороны России не будет иметь большого значения, так как Москва и без этого оказывает огромную гуманитарную и экономическую поддержку этим регионам.

При этом реакция «международного сообщества» на этот шаг будет вполне предсказуемой, и обернется антироссийской истерией и новым пакетом санкций, резюмировал специалист.