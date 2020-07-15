Согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий. Водная блокада Крыма бьет исключительно по мирным жителям, и ее можно и нужно квалифицировать как военное преступление. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в недавнем комментарии РИА ФАН

Вассерман рассказал, с чем столкнется Зеленский, если он отбросит гордость и даст воду в Крым © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

От того, что Киев держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, подчеркнул эксперт, Крым в состав Украины не войдет, и он может даже не тешить себя напрасными надеждами.

«Более того, даже когда сама Украина, наконец, воссоединится с Российской Федерацией (а это единственный безболезненный выход из всех ее внутренних противоречий), Крым все так же будет оставаться составной частью исключительно самой России», — уверен Вассерман.

Политолог напомнил, что даже во времена СССР Киев относился к Крымскому региону «мягко говоря, хуже, чем ко всем остальным», а уж в постсоветское время украинцы, по его словам, эксперта, наиздевались над крымчанами от души.