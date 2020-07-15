Ранее канадское издание Geopolitical monitor опубликовало статью, авторы которой утверждают, что перекрытый Киевом Северо-Крымский канал превратился в «мину замедленного действия» для властей Украины. Они не могут возобновить подачу воды, поскольку это будет равносильно признанию суверенитета РФ над территорией полуострова, но чем дольше канал остается сухим, тем быстрее крымчане найдут способ обойтись без воды из Днепра, сказано в материале.
От того, что Киев держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, подчеркнул эксперт, Крым в состав Украины не войдет, и он может даже не тешить себя напрасными надеждами.
«Более того, даже когда сама Украина, наконец, воссоединится с Российской Федерацией (а это единственный безболезненный выход из всех ее внутренних противоречий), Крым все так же будет оставаться составной частью исключительно самой России», — уверен Вассерман.
Политолог напомнил, что даже во времена СССР Киев относился к Крымскому региону «мягко говоря, хуже, чем ко всем остальным», а уж в постсоветское время украинцы, по его словам, эксперта, наиздевались над крымчанами от души.